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Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Ölü

Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Ölü
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Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetti. Amasya Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

(ANKARA) - Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. Amasya Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Amasya Valiliği, Uygur köyünde yaşanan göçükte 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez İlçemize bağlı Uygur Köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçük sonucu, toprak altında kalan 2 vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli inceleme süreci devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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