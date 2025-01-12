Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Ölü

(ANKARA) - Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. Amasya Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Amasya Valiliği, Uygur köyünde yaşanan göçükte 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez İlçemize bağlı Uygur Köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçük sonucu, toprak altında kalan 2 vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli inceleme süreci devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı temenni ediyoruz."