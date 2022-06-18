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Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Muhsin Yüksek'in kullandığı 05 FB 824 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Dere Caddesi 4. Etap TOKİ Konutları mevkisinde ilçe merkezinden geçen su kanalına düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile yanındaki Mahmut Erpalay, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Suluova Amasya su Güncel Haberler

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