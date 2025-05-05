Amasya'da Sokak Kedileri Cami Çeşmelerinde Susuzluğa Çare Arıyor

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Amasya'da susuz kalan sokak kedileri, su ihtiyaçlarını cami çeşmelerinin önünde karşılıyor. Duyarlı vatandaşlar, kapalı olan çeşmelerin önünde bekleyen kedilere yardımcı oluyor.

Kediler susuzluktan cami çeşmelerinin önünde bekliyor

AMASYA - Amasya'da susuz kalan sokak kedileri su ihtiyaçlarını cami çeşmelerinin önünde karşılıyor. Kapalı çeşmelerin başında bekleyen kedilerin yardımına çeşmeyi açıp su içmelerini takip eden duyarlı vatandaşlar yetişiyor.

Şehirdeki tarihi camilerin çeşmeleri ve şadırvanları sokak kedilerine de hizmet ediyor. Ancak çeşmeler kapalı olduğunda kediler susuz kalabiliyor.

"İyi ki cami çeşmeleri var"

Günlük ortalama 150 mililitre su tüketmesi gereken sokak kedilerinin akan taze suyu çok sevdiğini anlatan Veteriner Hekim İbrahim Karaca, "İyi ki cami çeşmeleri var. Yoksa kedilerin akan suyu sokakta bulmaları çok zor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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