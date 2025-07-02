Amasya'da Sokak Hayvanları Barınağı İnşaatında İnceleme

Amasya'da Sokak Hayvanları Barınağı İnşaatında İnceleme
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Amasya Valisi Önder Bakan, sokak hayvanları barınağında incelemelerde bulunarak projede gelinen aşama ve gelecekte hayvanlar için sağlanacak olan yaşam alanları hakkında bilgi verdi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya'da yapımı devam eden, sokak hayvanları barınağında incelemelerde bulundu.

Vali Bakan'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer eşlik etti.

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan barınakta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bakan, can dostlar için modern ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.

Vali Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 40 bin m2 alan üzerinde 33 bin m2 doğal yaşam alanı bulunan sokak hayvanları barınağında 48 anne ve yavru bölümü ilk ve kabul alanı bulunacak. Sokak hayvanları için gereken bütün üniteleri barındıracak olan barınakta sokak hayvanları bakım gözlem ve gezinti alanları da bulunacak. Geçen ay yapımına başlanan barınağın bu ayın ortalarında bitirilmesi planlanıyor. Barınak yaklaşık 11 milyon 690 liraya mal olacak. Barınak tamamlandığında 4 binde fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapacak."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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