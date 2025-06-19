Amasya'da Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme

Amasya'da Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme
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Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, polis ekipleri siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Stantta, dijital dolandırıcılık konularında detaylı bilgi verildi ve çocuklar eğlenceli sorularla bilgilendirildi.

Amasya'da polis ekipleri, vatandaşları siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirildi.

12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, vatandaşlar Ziyapaşa Bulvarında Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantta en çok karşılaşılan suçlar olan siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Günümüzde vatandaşlar en çok dijital ortamlarda dolandırıldığı için ekipler siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

Çocuklara ise dijital ekranda eğlenceli sorular sorularak, eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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