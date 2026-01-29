Haberler

Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Azem Akay (58) idaresindeki 35 AFB 021 plakalı kamyonet, Arpaderesi köyü mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Aracı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor