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Amasya'da seyir halindeki tır yandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın sürücü kabininin de bulunduğu ön kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, M.K. (47) idaresindeki 55 JR 842 plakalı tırın ön kısmı Merzifon-Çorum kara yolu Çaybaşı köyü mevkisinde alev aldı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın sürücü kabininin de bulunduğu ön kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Merzifon İtfaiye amasya Olay Trafik Yaşam Güncel Haberler

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