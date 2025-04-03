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Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Z.G. idaresindeki 34 TN 8946 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Ilıca mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan F.G. hayatını kaybederken, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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