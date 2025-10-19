Haberler

Amasya'da Sağlık Yürüyüşü ile Muhtarlar Günü Kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, muhtarlarla birlikte doğada sağlık yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte, sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı.

Amasya Suluova ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla doğada sağlık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında, Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Suluova Belediyesi Yedikır Sosyal Tesisleri'nde bir sağlık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yedikır Baraj çevresindeki 5 kilometrelik alanda yapılan sağlık ve doğa yürüyüşe katılan Kaymakam Şafak Gürçam, tüm muhtarların gününü kutladı.

Kaliteli ve sağlıklı yaşam için yürüyüş yapılmasının önemine dikkat çeken Şafak Gürçam, "Devlet ile millet arasında bir köprü olan muhtarlarla birlikte düzenlenen etkinlikle toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka hareket edilmesi gerekir. Fiziksel aktiviteler, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biri olup sağlıklı bir yaşam için düzenli fiziksel aktivitelerin yapılması gerekir. Sağlıklı bir toplum ve nesil için mutlaka bir aktiviteye ihtiyaç var. Bizler ve muhtarlarımız buna güzel ve anlamlı bir örnek oluşturacak etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Belediye Başkanı Rifat Uzun ise "Toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Daha sağlıklı ve sıhhatli olmak ve kaliteli bir yaşam için her gün düzenli yürümek gerekir. Demokrasinin kılcal damarları ve temel taşı olan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
