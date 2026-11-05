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Amasya'da sağanak nedeniyle su basan Yaş Sebze ve Meyve Hali tahliye edildi

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Amasya'da sağanak nedeniyle su basan Yaş Sebze ve Meyve Hali tahliye edildi
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Amasya'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Koza Mahallesi'ndeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni su bastı. Tahliye kanalının tıkanmasıyla oluşan su baskınında esnafın meyve ve sebze kasaları suya gömüldü; Amasya Belediyesi ekipleri vidanjörlerle biriken suyu tahliye etti.

AMASYA'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni su bastı. Meyve ve sebze kasaları suya gömülürken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Koza Mahallesi'nde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle su bastı. Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle halde su baskınına neden oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen hal esnafı, meyve ve sebze kasalarının su içerisinde kaldığını gördü. Esnaf, suya gömülen ürünlerini kurtarmak için çalışma yaparken, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Su baskınının ardından yapılan ihbar üzerine Amasya Belediyesi ekipleri hal bölgesine sevk edildi. Ekipler, vidanjörlerle hal içerisinde biriken suyu tahliye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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