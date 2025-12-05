Haberler

Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu

Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan 'engelli bireyler' oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da düzenlenen özel maçta, ampute basketbol takımı protokol üyeleriyle karşılaştı. Heyecan dolu müsabakanın kazananı ampute basketbol takımı oldu. Amasya Valisi Önder Bakan, engellilere yönelik farkındalık çalışmalarını vurguladı.

Amasya'da protokol üyeleri ve ampute basketbol takımı arasında basketbol maçı yapıldı.

22 Haziran Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen maçta, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyelerinin bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da ampute basketbol takımı oldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve gösterdikleri azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Gümüşhacıköy ilçemizde tekerlekli sandalyede basketbol oynayan çok güzel arkadaşlarımız vardı. Biz de onlarla bir araya geldik bugün. Amasya protokolü, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, il başkanlarımız hepsi burada. Çok güzel bir zaman geçirdik Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda. Onlarla bir olduk, beraber olduk, heyecanlarını paylaştık."

Ampute Basketbol takımı oyuncusu Satu Kılıçarslan ise "Valimiz Önder Bakan aracılığıyla buraya davet edildik. Sağ olsun, güzel bir maç yaptık kendileriyle, güzel bir ortam oldu. Hiç kimse düşünmesin ki ben engelli olamam diye. Her canlı, bir birey bir engelli adayıdır, unutmayalım." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.