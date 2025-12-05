Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan 'engelli bireyler' oldu

Amasya'da protokol üyeleri ve ampute basketbol takımı arasında basketbol maçı yapıldı.

22 Haziran Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen maçta, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyelerinin bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da ampute basketbol takımı oldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve gösterdikleri azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Gümüşhacıköy ilçemizde tekerlekli sandalyede basketbol oynayan çok güzel arkadaşlarımız vardı. Biz de onlarla bir araya geldik bugün. Amasya protokolü, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, il başkanlarımız hepsi burada. Çok güzel bir zaman geçirdik Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda. Onlarla bir olduk, beraber olduk, heyecanlarını paylaştık."

Ampute Basketbol takımı oyuncusu Satu Kılıçarslan ise "Valimiz Önder Bakan aracılığıyla buraya davet edildik. Sağ olsun, güzel bir maç yaptık kendileriyle, güzel bir ortam oldu. Hiç kimse düşünmesin ki ben engelli olamam diye. Her canlı, bir birey bir engelli adayıdır, unutmayalım." dedi.