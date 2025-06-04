Amasya'da Polis, Esnafı Sahte Paraya Karşı Bilgilendirdi

Amasya'da Polis, Esnafı Sahte Paraya Karşı Bilgilendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, polis ekipleri esnafları sahte parayı ayırt etme konusunda eğitti ve dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Amasya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı merkezini gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Bu kapsamda ekipler görüştükleri esnaflara gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlattı ve diğer dolandırıcılık türlerine karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, esnaflara konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Esnaflardan Tuncay Çuhadar, gazetecilere, polisin sahte para konusunda yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.

Herkesin dolandırıcılık konularında bilinçli olması gerektiğini ifade eden Çuhadar,

"Tabi biz biliyoruz ama bilmeyenlerde bilinçli olursa daha iyi olur. Hiçbir zaman Türk polisi ve savcısı vatandaşını arayıp adınıza böyle şeyler var diye telefon açmaz, mesaj atmaz, para istemez. Bizde bayram önü kendimiz eşimizi, dostumuzu bilgilendiriyoruz. Ben bu konuda Amasya emniyetine, savcılığına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Yakaladıkları hırsızlara etek giydirip video çektiler

Çatıda yakaladıkları 2 genci zorla etek giydirip videoya aldılar
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.