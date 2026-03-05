Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı
Amasya'da bir panelvanın yoldan çıkarak tarlaya savrulması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, D.B.'nin kullandığı 58 NE 644 plakalı panelvan, Göynücek- Amasya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savuruldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt