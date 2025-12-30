Haberler

Amasya'da otomobilin nehre düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'da gerçekleşen otomobil kazasında, aracın köprü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34), kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G.'yi (29), çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin hızla gelip köprü korkuluklarına çarparak nehre düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
