Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da meydana gelen kazada, bir otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Sürücü Emre Gülsoy hayatını kaybederken, yanındaki yolcu Batuhan K. yaralandı. Kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Amasya'da otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu, sürücü Emre Gülsoy'un (29) hayatını kaybettiği, yanındaki Batuhan K.'nin (34) yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla ters ters yönden gelen aracın köprüdeki demir korkulukları aştığı ve Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
