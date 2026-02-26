Haberler

Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Amasya'da bir otomobilin hafif ticari araçla çarpışmasının ardından nehre düşmesi sonucunda sürücü ve annesi yaralandı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı.

Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Öte yandan kaza, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüde, otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra korkuluğu kırarak nehre düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
