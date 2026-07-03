Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AMASYA'da otomobil ile minibüsün çarpışması soncu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gözlek köyü mevkisinde meydana geldi. Selami Ak yönetimindeki 05 AFC 867 plakalı otomobil ile İbrahim Akgül idaresindeki 05 M 4515 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Cafer Ak'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçlarda yaralanan Halit B., Ahmet A. ve Osman A., ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cafer Ak'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı