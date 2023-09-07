Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. İlknur Yılmaz (33) yönetimindeki 16 U 7001 plakalı otomobil ile Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobil, ters döndü. Kazada, sürücü İlknur Yılmaz çocukları Yunus Emre (2), Talha (3) ve Dila (4) ile eşi Ergin (41) ve eşinin kardeşi Sami Yılmaz (51) ile Halime Çınar (45) ve ikizler Yusuf (3) ve Hamza Cufadar (3) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.