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Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.Z. idaresindeki 41 UL 686 plakalı otomobil, Durucasu köyü mevkisinde refüje çarparak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden S.Z, M.Z. ve O.Z. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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