Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Merzifon ilçesinde Dursun K.'nın kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 24 FA 440 plakalı otomobil, Merzifon-İstanbul kara yolu Sarıköy mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazmiye K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan