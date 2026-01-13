Haberler

İş yerindeki yangında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Kirazlıdere Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanında çıkan yangında içeride kalan yavru köpek, mahalle muhtarı ve çevredekilerin çabasıyla kurtarıldı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AMASYA'da bir oto yıkama dükkanında çıkan yangında içeride mahsur kalan yavru köpek, mahalle muhtarı ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi mevkisinde M.G.'ye ait oto yıkama dükkanında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan yavru köpek, mahalle muhtarı ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Mahalle muhtarı Ramazan Şişik, dumanları görür görmez yavru köpeği kurtarmaya gittiklerini belirterek, "Yangının olduğu yerden yavru köpeği çıkardık. Gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok. Arkadaşlarla birlikte kurtardık" dedi.

İş yerinde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
