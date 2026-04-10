Amasya'da ortaokul öğrencileri Polis Haftası'nı kutladı
Amasya Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.
Amasya Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.
İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, öğrencilerle bir araya gelerek, polislik mesleğini anlattı ve sorularını yanıtladı.
Öğrenciler de polislere sürpriz yaparak, pasta keserek Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladı.
Saraç, haftalarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt