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Amasya'da ormanda kaybolan adamın cesedi HES kanalında bulundu

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Amasya'nın Yeşildere köyünde odun toplamak için ormana gitmesinin ardından haber alınamayan Ali Akkaş'ın cansız bedeni komşu köy olan Keçili köyündeki HES kanalında bulundu.

Amasya'da ormanda kaybolan adamın cesedi HES kanalında bulundu

AMASYA - Amasya'nın Yeşildere köyünde odun toplamak için ormana gitmesinin ardından haber alınamayan Ali Akkaş'ın cansız bedeni komşu köy olan Keçili köyündeki HES kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Keçili köyündeki HES çalışanları günlük kontrollerinde kanalda bir cesetle karşılaşması üzerine durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye su altı kurtarma ekipleri, Turhal itfaiyesi, AFAD ve acil sağlık ekipleri de sevk edildi.

Dalgıçların ve itfaiye ekiplerinin bağladıkları halatla çekip sudan çıkardığı şahsın dün Yeşildere köyünde odun toplamak için ormana gitmesinin ardından kaybolan Ali Akkaş olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden 2 kilometre öteden kanala düşerek sürüklendiği değerlendirilen Akkaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Ali Akkaş İtfaiye Amasya HES Güncel Haberler

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