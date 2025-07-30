Amasya'da Orman Yangını: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Amasya'da Orman Yangını: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
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Amasya'da Paraşüt Tepesi mevkisinde çıkan yangında, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Paraşüt Tepesi mevkisinde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, bölgedeki soğutma çalışması ise sürüyor.???????

Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanda zarar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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