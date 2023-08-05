Amasya'da Orman Yangını: 10 Dönüm Orman ve 5 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Amasya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm orman ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AMASYA'da dün akşam saatlerinde çıkan, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm orman ile 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyü mevkisindeki dün akşam saatlerinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı alanda yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapıldı.Mercek görevi gören cam kırıkları nedeniyle çıktığı belirtilen yangında 10 dönüm orman ve 5 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.