Amasya'da Orman Temizliği Seferberliği Gerçekleşti
Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) öncülüğünde orman temizliği gerçekleştirildi. Gönüllüler ve STK'ların katıldığı etkinlikte, doğayı kirleten atıklar toplandı.

Amasya İmam Hatipliler Derneği'nin (AHİMDER) organizasyonuyla, gönüllülerin ve STK'ların katılımıyla orman temizliği yapıldı.

Türkiye genelinde başlatılan "Orman Temizliği Seferberliği" kapsamında, Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) üyeleri, gönüllüler ve STK'lar Amasya Millet Ormanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte, ülkedeki yangın felaketlerine dikkat çekilerek doğayı kirleten ve özellikle yangına sebebiyet verecek çeşitli atıklar toplandı.

Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) Başkanı İbrahim Aslan, "Son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve doğaya bilinçsizce bırakılan çöpler, yeşil vatanımıza büyük zararlar veriyor. İmam hatipliler olarak bu gidişe dur demek ve farkındalık oluşturmak, her bir çöpü yerden kaldırmak, fidanlarımıza nefes olmak için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
