Amasya'da Fidan Dikim Etkinliği

Amasya'da "Orman Haftası" kapsamında protokol üyeleri ile öğrenciler fidan dikti.

Çevre Yolu Üçgöz mevkisindeki programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Bakan, programda yaptığı konuşmada, "Burada çok güzel hatıralarınız olsun istiyorum. Ormana olan sevginizi, muhabbetinizi erken yaşta, erken çağda başlatın istiyorum. Sürekli pikniğe gittiğinizde, arkadaşlarınızla gittiğinizde, ailenizle gittiğinizde onlara da öncülük yapmanızı istiyorum. Bugün burada gelecekte büyüdüğünüz zaman unutamayacağınız arkadaşlarınızla birlikte hatıralar yaşayın. Gününüz çok güzel geçsin." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de "Dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizin dört bir köşesinde Orman Haftası etkinlikleri kutlanıyor. Biz de bu vesileyle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Belki biraz simgesel olacak ama 500 fidan dikeceğiz. İnanıyorum ki 500 adet de olsa bugün dikeceğimiz fidanlar özellikle geleceğimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızla birlikte büyüyecekler. Ülkemize, geleceğimize hep beraber nefes olacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından orman sloganı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Alanda daha sonra palyaço gösterileri ile çocuklar eğlendi. Ağaç resimlerinin yaprakları öğrenciler ve Vali Bakan tarafından boyandı. Fidan dikim alanında öğrenciler çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme oyunu oynadı. Topaç çeviren ve yoğurt yeme yarışmasına katılan öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

Ortaokul öğrencisi Hasan Kamil Bülbül, "Burayı çok sevdim, herkesin gelmesini istiyorum. Burada ağaç diktik, etkinliklerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte 500 fidanı toprakla buluştururken, il genelinde 60 bin fidanın dikildiği belirtildi.