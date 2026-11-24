Amasya'da öğretmen ve öğrenciler 'Hep Sen Varsın Diye' etkinliğinde fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Hep Sen Varsın Diye' temalı etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti. Etkinlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakılması amaçlandı.
AMASYA – Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Turan Demir, müdürlüğün Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amaçlandı
Dikilen fidanların gelecek nesillere emanet olduğu vurgulanarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
Kaynak: AA