Amasya'da Motosikletli Polis Timleri Sertifikalarını Aldı

AMASYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 28 polis memuru, sertifikalarını aldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından 4'er haftalık verilen "Motosikletli Polis Timleri Sürüş Teknikleri" eğitimini tamamlayan 19 yunus timi ve 9 şahin timi olmak üzere toplam 28 polis memuruna sertifikaları verildi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 28 polis memuru sertifikalarını İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın elinden aldı.

Eğitimlerini tamamlayan polis memurlarından 19'u Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerinde, 9 polis memuru ise Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin Timlerinde görev yapacak.

'AMACIMIZ ŞEHRİMİZİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK'

Motosikletli timlerin kentin güvenliği için gece gündüz çalışacağını belirten İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, "Motosikletli asayiş ve yunus polis timlerimiz şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece ve gündüz çalışmaktalar. Polislerimizin niteliklerinin artırılması, sürüş becerilerinin geliştirilmesi hem görevinin etkin yapılmasına hem de şehrimizin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu eğitimlerimiz bizim için son derece önemli. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bu eğitimi gerçekleştirdik. Başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikalarını verdik. Bundan sonra da eğitimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek. Amacımız şehrimizi daha güvenli hale getirmek" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA