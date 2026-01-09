Haberler

Tünelde sollama kazası kamerada

Tünelde sollama kazası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da motosiklet sürücüsünün otomobilleri sollamak isterken devrildiği kaza, tüneldeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün kask takması sayesinde yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

AMASYA'da önündeki otomobilleri sollamak isteyen sürücünün kullandığı motosiklet, tünelde devrilip sürüklendi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde önünde seyreden otomobilleri sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet bir süre sürüklenirken, sürücünün de savrularak taklalar attığı görüldü. Kazada kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Kaza ile sonrasında yaşananlar, tüneldeki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün, kazanın ardından ayağa kalkarak motosikletini yerden kaldırdığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle