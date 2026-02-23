Haberler

Merzifon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Merzifon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki motosiklet, Taştan Sönmez Caddesi'nde M.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan C.T.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir