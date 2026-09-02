Amasya'da kapı çarpması: 1 yaralı
Amasya'da motorlu bisikletin otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Amasya'da motorlu bisikletin otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.Ş. idaresindeki motorlu bisiklet, yolun kenarında park halindeki T.K. idaresindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motorlu bisikletteki yolcu G.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA