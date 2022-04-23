Amasya'da minikler, Kovid-19 figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üzerine yeni tip koranavirüs (Kovid-19) figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Mihri Hatun Anaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen etkinlikte, üzerine maske ile virüs figürleri çizdikleri rengarenk balonları daha sonra Kovid-19'un tamamen bitmesi dileğiyle gökyüzüne gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, çocukların maske ve virüsü artık hayatlarından tamamen çıkarmak istediklerini söyledi.

Güzel günlerin kendilerini beklediğini dile getiren Davu, "Büyük coşku ve heyecanla balonları gökyüzüne bırakan öğrencilerin mutlulukları ve sevincini görüyorum. Bugün çocukların günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinlikte ilgili hazırlanan klibi sosyal medya hesabından da paylaştı.