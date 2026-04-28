Amasya'da minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza kamerada

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, S.V. yönetimindeki 05 AEY 955 plakalı minibüs, ilçe merkezinde bir büfenin yanında bulunan otobüs durağını teğet geçerek yan taraftaki kameriyeye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan muayenede 2,87 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsüne 50 bin lira para cezası verildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Öte yandan, kaza anı KGYS kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde, minibüsün otobüs durağını teğet geçip yan taraftaki kameriyeye çarptığı görülüyor. Kayıtlarda durakta bulunan 2 kişinin çıkarak minibüse bakması yer alıyor.

Kaynak: AA / Murat Arslan
