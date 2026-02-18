Haberler

Amasya'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Amasya'da bir mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi hastaneye başvurdu.
  • Rahatsızlanan 22 kişinin sağlık durumu iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
  • Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Amasya'da düzenlenen bir programda yenilen yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye başvurdu.

MEVLİTTE YEDİKLERİ TAVUKLU PİLAV HASTANELİK ETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, Şeyhcui Mahallesi'nde bir aile tarafından düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişinin hastanelerin acil servisine başvurduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tıbbi takip ve tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, rahatsızlanan vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA " / " + Umut Yeşilyurt -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

Devre arasında oyuncularına tek bir şey söylemiş
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Ülkede 8'inci deprem! Geçici devlet başkanı görevden alındı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

Trump'ın Türkiye'deki adamı da skandal dosyalardan çıktı