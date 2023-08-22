Amasya'da Lastiği Patlayan Otomobilin Kaza Yapması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

AMASYA'da lastiği patlayan otomobilin refüje çarpıp, takla attığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sarıyer köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim Yıldız (64) yönetimindeki 34 LEZ 03 plakalı otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü, Sadiman Yıldız (67), Mustafa Yıldız (26), Cemile Koçak (58) ve Tahsin Koçak (55) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sadiman ile Mustafa Yıldız'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.