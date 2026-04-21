Haberler

Amasya'da kuzularla annelerinin buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde kuzuların anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülenerek duygu dolu anlara sahne oldu. Tarım işletmesindeki kuzu doğumlarıyla birlikte çalışanlar arasında tatlı bir telaş yaşanırken, yavrular annelerini bulmak için etraflarında dönerek duygusal anlar yaşattı.

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi.

Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından itibaren nisan ayının sonuna kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanlarını tatlı bir telaş sarıyor.

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmede, ağıllar dünyaya yeni gelen hayvanların sesleriyle şenleniyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman yemeye alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir telaş başlıyor.

Ağıl kapılarının açılmasıyla yaklaşık bin kuzu, süt emmek için annelerini dakikalar içinde kokusundan buluyor.

Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşma anı, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı açıklamada, Amasya TİGEM'de yaklaşık 3 bin 200 koyun ile 5 bin 200 civarında kuzu bulunduğunu söyledi.

Bazı koyunların ikiz doğurduğunu belirten Bakan, "500 koyunumuzla bin yavrumuzu emiş saatinde bir araya getirdik. Çok güzel görüntüler oluştu. Yavrular etraflarında dönerek annelerini bulmaya çalıştı. Duygusal bir andı gerçekten. Döne döne annelerle yavruların buluşmasını hep birlikte seyrettik." ifadesini kullandı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, Gökhöyük Tarım İşletme Müdür Vekili Özge Kürkoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

