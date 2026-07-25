Haberler

Amasya'da kuyumcudan el çabukluğuyla yapılan hırsızlık kamerada

Amasya'da kuyumcudan el çabukluğuyla yapılan hırsızlık kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir kuyumcudan el çabukluğuyla altın kolye çaldığı iddia edilen şüpheli, Çankırı'da yakalandı.

Amasya'da bir kuyumcudan el çabukluğuyla altın kolye çaldığı iddia edilen şüpheli, Çankırı'da yakalandı.

Kent merkezindeki bir kuyumcuya giden G.Ç, altın kolyelere bakmaya başladı.

İş yeri sahibinin yanından ayrıldığı sırada G.Ç, tezgahın üzerindeki bir kolyeyi cebine koydu, daha sonra dükkandan ayrıldı.

Kuyumcu, kolyenin kaybolduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda G.Ç'nin kolyeyi çaldığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen G.Ç, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gözaltına alındı.

Amasya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tepkilerin odağındaki peynir firması kendini böyle savundu