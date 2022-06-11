Amasya'da kurt saldırısı sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Amasya'da kurt saldırısı sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu Amasya'nın Suluova ilçesinde kurt saldırısı sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu. Amasya'nın Suluova ilçesinde kurt saldırısı sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Bayırlı köyü Oluklar Yaylası mevkisinde Servet Yılmaz'a (56) ait ağıla giren kurtlar, sürüdeki 13 koyun ile 22 kuzuyu telef etti. Yılmaz, sürüsünde 60 koyun ile 60 kuzu bulunduğunu, yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu kaydetti. AA / Seyfullah Uzun - Güncel Servet Yılmaz Suluova Amasya Güncel Haberler

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