Amasya'da kursiyerlerden şehitler anısına işaret diliyle 'Çanakkale Türküsü' klibi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kursiyerler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla klip çektikleri "Çanakkale Türküsü"nün sözlerini işaret diliyle anlattı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kursiyerler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla klip çektikleri "Çanakkale Türküsü"nün sözlerini işaret diliyle anlattı.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan işaret dili kursuna katılan kursiyerler, usta öğretici Mehtap Koç eşliğinde türküye klip çekti.

Merkez Müdürü Zeynel Sözen, gazetecilere, 7 kursiyerin klibin hazırlanması için büyük emek verdiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi ruhunun yaşatılması ve benimsenmesi amacıyla klibi çektiklerini anlatan Sözen, "Kursiyerlerimiz, usta öğreticimiz eşliğinde işitme engellilere faydalı olabilmek, farkındalık oluşturmak adına Çanakkale Türküsü'nü işaret diline çevirip klip hazırladı. Tarihimizin iz bırakan kahramanlarını unutturmamak, daha iyi kavratmak için bu tarz etkinliklerin hafızalarda kalıcı izler bırakacağını düşünüyoruz." dedi.

Klip, Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.