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Kayseri'de komşusuyla tartışan eski muhtar öldürüldü

Kayseri'de komşusuyla tartışan eski muhtar öldürüldü
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu belirtilen komşusu M.A.'nın pompalı tüfekle ateş ettiği 52 yaşındaki Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı meydana geldi. Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallenin önceki dönem muhtarı olan Selahattin Şahin (52), evinin bahçesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Şahin'in husumetli olduğu belirtilen komşusu M.A. olduğu öne sürüldü.

EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre Selahattin Şahin sabah saatlerinde evinin bahçesinde bulunuyordu. Bu sırada komşusu M.A.'nın pompalı tüfekle Şahin'e ateş ettiği belirtildi.

Silahlı saldırıda yaralanan eski muhtar için çevrede bulunanlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Kapuzbaşı Mahallesi'ne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Selahattin Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahin daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların müdahalesine rağmen 52 yaşındaki eski muhtar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi olduğu belirtilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin yanı sıra olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlk bilgilere göre Selahattin Şahin ile saldırının şüphelisi M.A. arasında daha önceden husumet bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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