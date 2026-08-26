Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

R&B müziğin unutulmaz isimlerinden Aaliyah, 25 Ağustos 2001’de Bahamalar’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

ESKİ SEVGİLİSİ ANLATTI

Aaliyah’ın eski sevgilisi Damon “Dame” Dash, “R&B’nin Prensesi” olarak anılan sanatçının ölüm yıl dönümünde Us Weekly dergisine özel bir röportaj verdi. Dash, kazadan önce Aaliyah ile arasında geçen konuşmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

“UÇAĞI HİÇ SEVMEDİM”

Dash’in anlattığına göre Aaliyah, “Rock the Boat” klibinin çekimlerini tamamladıktan sonra Bahamalar’dan Florida’ya dönmeye hazırlanıyordu.

Aaliyah’ın uçuş öncesinde Dash’e “Uçağı hiç sevmedim” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Dash ise bunun üzerine kendisine uçağa binmemesini söylediğini, ancak Aaliyah’ın klip çekimi nedeniyle dönmek zorunda olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Dash, Aaliyah’ın uçmaktan her zaman korktuğunu ve söz konusu uçakla ilgili de içine sinmeyen bir durum hissettiğini söyledi.

KAZADA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aaliyah ve beraberindeki 8 kişi, 25 Ağustos 2001’de Bahamalar’dan havalanan uçağın kısa süre sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hazırlanan soruşturma raporunda uçağın yaklaşık 317 kilogram fazla yük taşıdığı ve yüklerin dengeli şekilde dağıtılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca pilotun uçağı kullanmak için gerekli yetkiye sahip olmadığı ve kanında yasaklı madde tespit edildiği belirtildi.

Aaliyah’ın ölümünden iki ay sonra “Rock the Boat” klibi yayımlandı. Sanatçının ailesi, Bahamalar’daki ulaşım organizasyonundan sorumlu prodüksiyon şirketine dava açtı. Dava, 2003 yılında tarafların gizli bir anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı.ı.

Kaynak: Haberler.com