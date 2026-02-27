Haberler

Kredi kartı bilgilerini kopyalayıp farklı illerde alışveriş yaptılar: 3 tutuklama

Amasya'da, kredi kartı bilgilerini kopyalayarak farklı illerde alışveriş yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 2 milyon 121 bin 799 TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

AMASYA'da vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, farklı illerde alışveriş yaptıkları ve bu yöntemle 2 milyon 121 bin 799 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelilerin Türkiye genelinde vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini kopyalayarak çeşitli illerdeki iş yerlerinden mal ve hizmet temin ettikleri belirlendi. İncelemede; bu yöntemle toplam 2 milyon 121 bin 799 TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ve çok sayıda kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında bankacı ve matbaacı olarak çalışan kişilerin yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 23 Ocak 2023'ten itibaren 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.U.'nun (41) da yer aldığı anlaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, 23 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda U.U. (41), E.Ü. (46), Z.Ş. (27) ve T.Ü. (40) yakalanıp, Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 9 cep telefonu, 6 banka kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 fotoğraf makinesi, 4 sim kart, 1 USB bellek, 1 e-imza cihazı, 1 hafıza kartı ve 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U., E.Ü. ve Z.Ş. tutuklandı, T.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
