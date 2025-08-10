Amasya'da Korkuluklardan Düşen Genç Yaralandı

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri kıyısındaki korkuluktan 8 metreden taşlık dolgu zemine düşen B.F., (24) yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.F.'nin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında 55 Evler Mahallesi Talat Öncel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.F., dengesini kaybederek 8 metre yükseklikteki korkuluklardan nehir kıyısındaki taşlık ve çakıl alana düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenle B.F.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.F.'nin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
