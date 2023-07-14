Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Çıkması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çıkması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. İstanbul'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Kerim Ayhan (62) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun ortasındaki bariyerin üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nafiye (65), Neşe (33) ve Duran Ayhan (67) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çıkması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Kerim Ayhan (62) idaresindeki 60 AEL 928 plakalı otomobil, Badallar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun ortasındaki bariyerin üzerine çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nafiye (65), Neşe (33) ve Duran Ayhan (67) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet hastanelerine kaldırıldı.