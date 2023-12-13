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Amasya'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kişi, Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ekiplerince helikopter yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine giden Belediye Başkanı Fatih Üçok ise kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan kişi, Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ekiplerince helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Oğulbağı köyü yakınlarında bulunan Çal Vadisi'ne, arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek için giden Arif Özkunduz (47) dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin bulunduğu alandan çıkarılması için Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan özel donanımlı kurtarma helikopteri çağrıldı.

Kurtarma ekiplerince helikoptere alınan Özkunduz, Merzifon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özkunduz'un sağlık durumunun iyi olduğu, vücutlunun birkaç yerinde kırık olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden Belediye Başkanı Fatih Üçok ise kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Bir hemşehrimiz ayağı kayarak vadinin içerisine düşmüş, ciddi de kırıkları var. Sağ olsun jandarmamızın gayretleri ile birlikte askeri bir helikopter ile birlikte o vadiden çıkarıldı. Tabi biz de bir hayli üzüldük. İnşallah ağır bir durumu yoktur diye umut ediyorum. Ben kurtarmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah beterinden korusun inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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