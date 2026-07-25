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Amasya'da katı atık tesisine ceza

Amasya'da katı atık tesisine ceza
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AMASYA'da 'Çevre İzin ve Lisans Belgesi' olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen belediye sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği'ne 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

AMASYA'da ' Çevre İzin ve Lisans Belgesi' olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen belediye sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği'ne 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

Amasya Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği Düzenli Depolama Sahası'nda pazar günü çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak atıkların içten yanması nedeniyle bölgede günlerdir tütmeler devam ediyor. Bölgede bulunan 2 hava kalitesi izleme istasyonunun yanı sıra yangın sonrası bakanlığın mobil hava kalitesi ölçüm aracı da bölgeye gönderildi. Çevre kirliliğine neden olan depolama alanında inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez denetim ekipleri tesisin 'Çevre İzin ve Lisans Belgesi' olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. Tesise, Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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