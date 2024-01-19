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Amasya'da Kargo Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü

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Amasya'da refüje çarparak devrilen kargo minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da refüje çarpıp devrilen kargo minibüsünün sürücüsü Salih Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah Merzifon ilçesi Saraçoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Yılmaz'ın girdiği virajda kontrolünü yitirdiği 34 JA 77 38 plakalı kargo minibüsü, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Yılmaz devrilen aracın altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Salih Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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