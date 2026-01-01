Amasya'da eğitime yarın ara verildi
Amasya'da beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile 2 Ocak'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca, bazı kamu kurumlarında görevli özel durumdaki personel bir gün idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
