Amasya'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay'ı Amasya Kan Bağışı Merkezi ve Taşova Kızılay Şubesi tarafından Merkez Çarşı Cami önünde 2 gün süren kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Türk Kızılay'ı Taşova Temsilcisi Orhan Ceylan hem sağlık, hem de bir hastaya umut olmak adına kan vermenin önemli olduğunu söyledi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Ceylan

"Hastanelerde hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kan ile hayata tutunmayı bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Onlara ancak bağışlanacak kan ile hayat verilebilir. Çünkü kan hayat demektir. Kan bağışına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

